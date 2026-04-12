Los zapatos animal print que Carolina Herrera impone en 2026

El estampado animal no es nuevo, pero este año regresa completamente renovado, en las pasarelas de 2026, incluyendo las propuestas de la casa Carolina Herrera, el leopardo vuelve como símbolo de elegancia atemporal, lejos de lo estridente y más cerca de lo clásico.

De hecho, esta tendencia tiene raíces en los años 80, una década que la firma ha reinterpretado con una estética moderna, donde el dramatismo se equilibra con cortes limpios y refinados.

Mientras los tacones clásicos siguen siendo elegantes y los sneakers (tenis) cómodos, los zapatos con estampado están ganando terreno como el punto medio perfecto porque son versátiles, pero tienen personalidad.

Desde stilettos hasta bailarinas o mules, este diseño logra transformar un outfit básico en uno memorable sin esfuerzo.

Si algo ha dejado claro Carolina Herrera a lo largo de los años es que el estilo no necesita ser complicado y este 2026 nos confirma que los zapatos animal print son esa pieza que mezcla sofisticación con sensualidad en partes iguales.

La clave está en saber equilibrarlo con el resto del look para que no resulte recargado, sino sofisticado y armonioso.