Nicki Nicole vive ahora con “los pies en la tierra”

“El problema nunca es cuando ya estás en el lugar cantando, sino todo lo anterior, el hecho de ir de un lugar al otro, el no estar durmiendo bien, no estar comiendo bien, pero yo creo que en el momento en donde te olvidas de todo es cuando estás cantando con la gente”, explica Nicki sobre la dureza de las giras. Los pies en la tierra.

No obstante, recuerda que tuvo que vencer sus miedos a participar en las competiciones propias de su género, aspecto que entonces no le convencía mucho por el temor a fallar a las primeras de cambio.

Para Nicole, cuidar su salud mental es determinante.“Lo que más me ayudó a cuidar mi salud mental es mantenerme con los pies en la tierra, no mirar mucho las redes sociales, enfocarme en lo que yo quiero darle a la gente, que es la música. Siempre me sirvió el hecho de decir: simplemente hago música y me va bien, y no subirme el ego, ya que a veces pasa”, detalla.Respecto a los medios y lo que sobre ella dicen, Nicki sabe que no puede controlar que le “inventen un novio por semana” e intenta abstraerse de ello, aunque remarca que siempre le gustó conceder entrevistas.

Pero “cuando rozan lo raro y polémico ya no lo compro tanto”, matiza. “Yo siento que somos nuestro entorno, y si estás en un entorno donde no te sentís identificado es cuestión de avisarles, y si no quieren, es cuestión de sentirte productivo en un lugar en donde te hagan sentir así, yo creo que me siento muy inspirada con mis amigos, que también hacen música”, cuenta la artista.La escena argentina y retos pendientes.

La música argentina y concretamente el género urbano están teniendo un auge en el último lustro, con la explosión de artistas como Trueno o Duko y la aparición de figuras femeninas como María Becerra, Tini Stoessel, Emilia Mernes o la propia Nicki.

“Me siento muy contenta y muy en paz de que a las mujeres que más admiro y que más quiero se les esté dando también este gran reconocimiento que tendría que haber sucedido hace mucho tiempo. Estamos todos en un buen momento, tanto mujeres como hombres, y siento que la gente también cambió esa perspectiva de solo idolatrar al hombre”, afirma.