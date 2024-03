Cómo el Mindfulness mejora tu vida: encuentra tu calma

La sampedrana Andrea Castellanos es esposa, madre de familia y gerente administrativa de una reconocida empresa. Todas estas actividades le generaban presión y estrés, por lo que ella buscaba alguna actividad que le ayudara a gestionar estas emociones. Y después de una intensa búsqueda, eligió el yoga.

”Decidí practicar yoga para tratar de conectar con mi cuerpo. Tratar de hacer un ejercicio que me gustara. Uno de los beneficios que he sentido con esta práctica es que puedo manejar mejor los niveles de estrés. Por ejemplo, cuando estoy muy estresada suelo hacer estiramientos y practicar mis respiraciones concientes”, explica Castellanos sobre sus inicios con el yoga.

Asimismo, dice que con el paso de los días, y gracias a la disciplina que se ha puesto a sí misma, se ha vuelto más resistente. “Sí he notado que ahora soy más resistente en la práctica, hay posiciones que al principio me costaban más, pero conforme voy practicando voy estirando más, voy teniendo más resistencia. Uno aprende a respirar, aprende a concentrarse. También he mejorado en el tema de mi sueño, me ha ayudado bastante a bajar mis niveles de estrés, de ansiedad. Asimismo he aprendido a cuidar más mi cuerpo en cuanto a lo que como, y a lo que tomo, y en cuanto a mi entorno”, comenta la joven madre y profesional.