Alimentos y estados de ánimo: guía para una mente sana

“Los primeros días sin comer azúcar son difíciles, en mi caso, sentí ansiedad, me levantaba de mal humor, amargado y me irritaba rápido, pero la nutricionista me explicó que el cuerpo se tarda unos 15 días en adaptarse a la nueva alimentación, por lo que me recomendó comer frutas para saciar las ganas de azúcar con algo sano. Ahora que llevo varios meses en dieta, me siento con más energía, más productivo, incluso, siento que duermo y respiro mejor”, Pedro Carías, productor de vídeo del Diario La Prensa