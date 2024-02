Importancia de la salud mental universitaria

- Establezca metas y prioridades. Decida lo que debe hacerse en este momento y lo que puede esperar. Aprenda a decir “no” a nuevas tareas si empieza a sentir que está asumiendo demasiadas cosas. Intente tener presente lo que ha logrado al final del día, en lugar de lo que no ha podido hacer.

- Haga ejercicio con regularidad. Tan solo 30 minutos de caminatas diarias pueden ayudarle a mejorar su estado de ánimo y su salud. Si no puede hacer 30 minutos de una sola vez, ¡no se desanime! Haga pequeñas cantidades de ejercicio durante el día y estas se irán sumando.

Es posible que la relación de una persona con un médico u otro personal médico no brinde un apoyo emocional adecuado y que la familia y los amigos de una persona no entiendan la repercusión de una enfermedad o un tratamiento.

“Yo me sentía muy desorientado cuando tuve unos problemas familiares y eso afectaba mi desempeño laboral y académico, recurrí a los servicios gratuitos de la Unah y logré tener ese apoyo emocional que necesitaba para continuar con mi vida”. Andrea López, estudiante de Periodismo.

“Cuando era estudiante fui víctima de un asalto muy traumático, una persona que iba cerca de mi resultó herida y eso me afectó mucho, pues sentí que pude morir durante el ajetreo. Estuve como una semana sin querer ir a la universidad pero estaba perdiendo clases, entonces me animé a buscar ayuda para poder superar el trauma y ahora me siento más confiada cuando salgo a la calle, tengo más precauciones y más atenta a la gente que está en mi entorno”. Lucía Gonzáles, estudiante de Derecho.