Seis estrategias para ayudar a su bebé a aliviar la dentición

La dentición comienza incluso a los 3 meses de edad, según KidsHealth. El primer diente en general aparece en las bocas de los bebés entre los 4 y 7 meses de edad.

Estos incisivos centrales son seguidos por los cuatro dientes superiores (los incisivos centrales y laterales) más o menos uno o dos meses más tarde. Alrededor de un mes más tarde aparecen los dos incisivos laterales superiores.

Luego salen las muelas y, finalmente, aparecen los dos dientes superiores con aspecto puntiagudo, conocidos como colmillos. En general, su bebé tendrá 20 dientes primarios (o de leche) a los 3 años.

Pero no todos los bebés siguen la misma cronología de desarrollo y ciertos factores pueden afectar al momento en que sus dientes aparecen.

Por ejemplo, un estudio que se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences vinculó unos factores estresantes en la vida temprana con una aparición más rápida de las muelas infantiles.