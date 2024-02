Transforma tu salud mental: ejercicio físico contra la depresión

El experto indica que una parte clave es comprender que el ejercicio por sí solo no dará el resultado esperado. “ Una de las técnicas más efectivas para el tratamiento de la depresión es la combinación de ciertos fármacos con otro tipo de terapias como puede ser la psicológica o incluso el ejercicio , pero siempre una combinación que permite un equilibrio”.

“En general, si decimos 'a ver, el ejercicio es un factor protector para no caer en depresión', efectivamente una persona que tiene hábitos de alimentación saludables y de movimientos va a protegerse de mejor manera porque las transmisiones neuronales están utilizando neurotransmisores que son muy potentes. con respecto al estado de ánimo”, explica.

Por otro lado, un estudio publicado en 2009 en el Journal of Psychiatry & Neuroscience determinó que la actividad física funciona como antidepresivos, alivia los trastornos y promueve el crecimiento de nuevas hormonas en el cerebro.

Otro consejo que te ayudará a mantenerte motivado es buscar una actividad que te guste. Puedes elegir las caminatas, correr , nadar , yoga , ciclismo y muchas más. Si eliges la que más te gusta, entonces no será tan difícil para ti adaptarte a una nueva rutina.

Julia Murillo, periodista, madre de familia y “runner” profesional, cuenta cómo su vida ha cambiado desde que empezó a correr, hace cuatro años.

Pese a ser una mujer con un cuerpo delgado, y que nunca tuvo problemas de sobrepeso, Murillo dice que sentía que su condición física no era buena, y que se cansaba muy rápido. Todo esto cambió desde que cambió su estilo de vida. Comenta que desde que comenzó con este deporte ha sentido un impacto positivo en su sistema digestivo, ha mejorado su sueño y también su salud mental, pues de alguna forma, esto le ha ayudado a relajarse y sobrellevar la rutina.

“Experimenté muchos cambios desde que lo convertí en un estilo de vida. Mi estado de ánimo ha mejorado muchísimo. El estrés siempre está, más si eres mamá y todas esas cuestiones del día a día, pero cuando practicas ejercicio o haces algún deporte, esto te ayuda a estar más relajado, porque cuando lo haces te enfocas en eso, y ese momento el cuerpo se regenera, te ayuda a oxigenar el cerebro se pone a trabajar todo el sistema, y por ende se liberan varias hormonas, entre ellas las de la felicidad, y otro montón de hormonas que te ayudan al bienestar físico y mental”, comenta Murillo.

”El ejercicio te ayuda a ponerte metas. También te ayuda a demostrarte a vos misma que sos más capaz de lo que creés, que tu cuerpo puede dar mucho más. Y principalmente algo que me ha cambiado mucho es la mentalidad del por qué práctico ejercicio . No es que quiera convertirme en una atleta muy reconocida. Yo lo veo como añadirle años de calidad de vida a mi vejez. Yo quiero ser una anciana funcional, de esas ancianitas que todavía están activas y eso eso es lo que a mi me motiva”.