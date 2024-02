Consejos para tener una buena relación de pareja

Cuando llevamos relaciones de pareja muy largas, damos por hecho que mi pareja debe ser adivina, o yo tengo que ser su adivina. Entonces, si yo necesito algo y no se lo digo, no tiene porque hacerlo.

No es porque no me quiera, es porque en ese momento es incapaz de hacerlo. Cuando tú sabes todas esas pequeñas diferencias, lo puedes usar con cierto sentido del humor, decirle: ¿estás preparado o preparada para escucharme? o ¿en qué momento estás?, ¿necesitas un tiempo?, ¿cuándo podemos hablar?

A mí cuando me explicaron esto, fue la gran respuesta a todas esas preguntas. Ahora entiendo por qué muchas veces le hablo a mi pareja y él no es capaz de escucharme.

Y la mujer que está también estresada llega y lo que necesita para recuperar su oxitocina son abrazos, comunicación y encontrar lo que le pasa emocionalmente, y si su pareja está en momento cueva, ahí el sentimiento que queda es “no me quiere”, “no soy suficientemente buena”, “en qué estará pensando”, “con quién estará”, “por qué no me está escuchando”.

Puede valer de excusa, decir, es que como yo solamente me dedico a una tarea, no puedo hacer nada más, pero todo eso lo podemos entrenar y cambiar.

En su nuevo libro, el octavo que publica, todos enfocados en temas de desarrollo personal, advierte que no hay recetas mágicas, pero es fundamental tener la conciencia de que una buena relación no es cuestión de suerte sino de trabajo de pareja y personal.

Para mí lo fundamental es que la pareja no venga a llenar una carencia o necesidad. Creo que aquellas carencias que tenemos y que pueden venir desde la infancia es algo que tenemos que trabajar individualmente.

Mi pareja me tiene que complementar. Tiene que aportarme algo que yo no tengo y que me nutre mucho más. Cuando yo estoy buscando en mi pareja que me cubra mis necesidades y mis carencias, al final se está creando una relación que no es de igualdad y que nos puede llevar a una relación tóxica, porque yo le estoy demandando que me dé algo.

Luego, por otro lado, es fundamental aprender a comunicarnos. No es hablar por hablar, sino también tener la capacidad de escuchar. De saber expresar lo que yo estoy sintiendo sin echar en cara al otro lo que necesito, por lo que yo estoy molesto, sin dejarle ver por que estoy molesto y hablarlo absolutamente todo.

Lo mismo sentirnos poco queridos, poco valorados. “Es que no me da lo que yo necesito”, y quizá no se lo has pedido. Y eso es fundamental: aprender a pedir lo que necesitamos.

Para mí es fundamental la admiración, admirar a la persona que está en el otro lado, y el sentido del humor para mí es el que alivia muchos de los obstáculos que podemos tener en el día a día.

