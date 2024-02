¿Qué es el arco de Cupido: la forma de labios en tendencia?

Las redes sociales y su impacto en la evolución de los estándares estéticos han cambiado las tendencias de los tratamientos cosméticos.Y es que el arco de Cupido en el labio superior del rostro se ha convertido en una de las tendencias de belleza más populares en los primeros meses de este año.

¿De qué se trata? Este tipo de labio tiene una marcada forma de V, por lo que no necesitas ningún truco de maquillaje para reconocerlo. Si no lo tienes no te preocupes, puedes conseguirlo con algunas técnicas de maquillaje.

1.Hidratar: Para obtener mejores resultados, aplica crema hidratante en los labios.

2.Contorno.La herramienta importante es un delineador de labios, que puedes utilizar para resaltar o dibujar una “V” en el labio superior.Puedes utilizar un color o tono de piel cercano a tu tono de piel.

3.Relleno: Puedes aplicar un lápiz labial para dar volumen a tus labios y hacerlos lucir más llenos.

4.Color: Utiliza un labial en tonos más claros en el centro de los labios y tonos más oscuros para resaltar la forma exterior.Finalmente, aplica brillo de labios para que tu cabello quede brillante y más grueso.

