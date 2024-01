¿Cuándo es tarde para divorcionarse?

En su lecho de muerte, a los 70 años, Magdalena expresó su último deseo de vida: divorciarse. Tras un año de lucha contra el cáncer, la mujer pidió apoyo para terminar su matrimonio y, por su condición de salud, su hija tuvo que firmar en representación suya.

“Quería morir en paz y soltera”, recuerda su hija. “Firmé por ella ante mi papá”. Tras la separación, Magdalena comunicó su amor por otro hombre. Él la visitó durante sus últimas semanas de vida, escuchaban música y hasta le llevaba el whisky que ella tomaba antes de dormir.

La historia de esta mujer podría llevar a preguntarse: ¿cuándo es demasiado tarde para divorciarse? Hasta hace no tantas décadas, el divorcio era todavía tabú y terminar el matrimonio era sinónimo de fracaso.

Pero la sociedad se ha transformado y las parejas jóvenes no son las únicas que se separan: las personas mayores también lo están haciendo.”En los años recientes es algo que se ve más”, señala Carmen Ortiz, terapeuta de pareja.

Los divorcios entre parejas mayores solían ser raros, pero entre 1990 y 2021 la tasa se triplicó en Estados Unidos, según un estudio de la Universidad Estatal de Bowling Green.

En Nuevo León, México, por ejemplo, el divorcio en personas mayores de 60 años ha pasado del 8 al 9 por ciento en los últimos tres años, de acuerdo con cifras del Registro Civil del Estado.

Y va la alza: de los 494 divorcios que se han concretado en lo que va de enero, 48 corresponden a población de esta edad. Quienes trabajan de cerca con esta población señalan que uno de los principales factores que han influido en este fenómeno es el incremento en la esperanza de vida.

“En el siglo 20 aumentó 30 años la esperanza de vida, entonces te replanteas: ‘¿Cómo quieres vivir?’”, señala Bárbara Diego, especialista en envejecimiento y cuidados.

”Lo veo cada vez más, personas que dicen: ‘Me quedan un montón de años por delante, no estoy contenta como he vivido y me separo o divorcio”.

Hay quienes lo conocen como “divorcio gris” o “tardío”, aunque para quienes toman la decisión no es para nada tarde. Al contrario: tienen una vida por delante.

