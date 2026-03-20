Glamur retro:Tendencias en trajes de baño

La moda de trajes de baño atraviesa un cambio notable. La estética minimalista y discreta del “lujo silencioso”, dominante en las últimas temporadas, cede terreno ante una propuesta más audaz, expresiva y abiertamente glamurosa.
La temporada apuesta por destacar: regresan los estampados vibrantes, los adornos elaborados y las siluetas atrevidas , que redefinen el estilo de la ropa de baño contemporánea.
El auge del “lujo llamativo”. Una de las tendencias más marcadas de 2026 es el giro hacia el “lujo ostentoso”, en contraste directo con los tonos apagados y la discreción de temporadas anteriores. La consultora de moda Sara Walker, estilista, señala que la temporada está marcada por “detalles inesperados que realzan al instante cualquier traje de baño”, lo que refleja una apuesta por marcas visibles y una identidad estética más segura.
Estampados icónicos de diseñador
Los estampados icónicos de diseñador se vuelven patrones emblemáticos como los chevrones de Missoni, el cuadro clásico de Burberry y el monograma doble G de Gucci. También resurge el bikini a cuadros de Burberry inspirados en la era Y2K y los estampados psicodélicos característicos de Pucci.
Adornos personalizados: tirantes con cuentas, rosetas decorativas y pequeñas piedras convierten bikinis y bañadores en piezas únicas. Esta tendencia permite personalizar las prendas, similar al tamaño de los accesorios para bolsos.
Trajes de baño: Tendencias destacadas.
Bikinis de talle alto: combinados con “tops” bandeau estructurados o “halter” clásicos.Temática náutica refinada: bañadores de una pieza con rayas elegantes y bikinis con discretos detalles marineros.Por un lado, destacan colores vibrantes y energéticos como el verde pistacho o el verde azulado intenso, que aportan frescura y dinamismo. Por otro, surgen tonos neutros terrosos como arcilla, siena, salvia y espresso, que ofrecen una alternativa elegante al negro tradicional y crean un estilo de lujo relajado y sofisticado.
Diseños de trajes de baño
Las formas de los trajes de baño también evolucionan. El clásico bañador de una pieza se reinventa con escotes profundos y cortes estratégicos que equilibran sensualidad y elegancia.
Las braguitas estilo ultrabajo de principios de los 2000 pierde protagonismo frente a la cintura alta. Los trajes de baño de crochet y estampado animal están de moda. Son ideales parafiguras delgadas. Para figuras atléticas y rectangulares les van los
cortes asimétricos, dan una apariencia equilibrada. Los tonos metálicos son ideales para figuras de reloj de arena y triángulo invertido.