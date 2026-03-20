Glamur retro:Tendencias en trajes de baño

La moda de trajes de baño atraviesa un cambio notable. La estética minimalista y discreta del “lujo silencioso”, dominante en las últimas temporadas, cede terreno ante una propuesta más audaz, expresiva y abiertamente glamurosa.

La temporada apuesta por destacar: regresan los estampados vibrantes, los adornos elaborados y las siluetas atrevidas , que redefinen el estilo de la ropa de baño contemporánea.

El auge del “lujo llamativo”. Una de las tendencias más marcadas de 2026 es el giro hacia el “lujo ostentoso”, en contraste directo con los tonos apagados y la discreción de temporadas anteriores. La consultora de moda Sara Walker, estilista, señala que la temporada está marcada por “detalles inesperados que realzan al instante cualquier traje de baño”, lo que refleja una apuesta por marcas visibles y una identidad estética más segura.

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