Hollywood clásico marca tendencia en la alfombra roja de los Óscar

Tonos rojos y dorados, escotes palabra de honor, pedrería, joyas llamativas y peinados recogidos, junto con otros elementos del imaginario clásico de Hollywood, marcaron la alfombra roja de la 98 edición de los Óscar. La alfombra roja más esperada del año, que precede a la ceremonia, volvió a ser el escenario de la moda, aunque sin señales de reivindicación política. FOTOGALERÍA: Elle Fanning se transformó en una princesa en los Óscar 2026

Glamour clásico en la alfombra

La actriz noruega Renate Reinsve, nominada al Óscar por Sentimental Value, fue de las primeras en llegar, con un vestido rojo de Louis Vuitton con pronunciada apertura lateral y cola geométrica. Louis Vuitton fue una de las casas que más vistió a las actrices, junto a Chanel. Emma Stone apostó por un Louis Vuitton en blanco plateado, de corte imperio y hombros tipo capa, mientras que Rose Byrne eligió un vestido palabra de honor de Dior con flores bordadas en pedrería, en línea con el estilo clásico de Hollywood.

Plumas, palabra de honor y brillo

Wunmi Mosaku, protagonista de Los pecadores, lució un vestido verde esmeralda de lentejuelas, mientras que Jessie Buckley, nominada por Hamnet, optó por un palabra de honor de Chanel en tonos rosa y rojo. Demi Moore deslumbró con un palabra de honor de Gucci con plumas oscuras, mientras que Elle Fanning adoptó una estética de princesa Disney con falda amplia y corpiño palabra de honor de Givenchy, complementado con un collar de 1903 del archivo de Cartier. Odessa A’zion llevó un Valentino negro con collar de diamantes, y las cantantes de K-pop EJAE, Rei Ami y Audrey Nuna, del grupo K-Pop Demon Hunters, destacaron con diseños dorados y negros. Teyana Taylor eligió un ajustado Chanel con plumas blancas y negras y una larga cola de sirena. Nicole Kidman, con melena suelta, lució un palabra de honor con bordados y plumas en tonos crema.

Innovación en los hombres Entre los hombres, hubo apuestas creativas: Paul Mescal con un cárdigan de Celine; Spike Lee con sombrero, pajarita morada y bolso de casetes dorados; Kieran Culkin y Miles Caton (Los pecadores) con esmoquin marrón; y Timothée Chalamet con traje blanco de Givenchy. Otros optaron por el clásico negro: Oliver Laxe con traje de Adolfo Domínguez y un pin de sandía en recuerdo a Palestina; Joel Edgerton con esmoquin de Louis Vuitton; Hudson Williams con diseño de Balenciaga y broche de Bulgari; y Wagner Moura con traje Valentino y broche de diseñador brasileño. Este año, los broches masculinos se consolidaron como un detalle destacado de la alfombra roja. FOTOGALERÍA: Premios Óscar 2026: Ellas son las estrellas más bellas de la gala

Notas extravagantes