Día Internacional del Beso: la historia del beso que duró 58 horas

El Día Internacional del Beso se conmemora cada 13 de abril en honor al beso más largo registrado en la historia, según datos de Guinness World Records.

En 2013, la pareja tailandesa Ekkachai y Laksana Tiranarat obtuvo el récord mundial tras participar en una competencia organizada por Ripley’s Believe It or Not! en Pattaya, Tailandia.

El certamen reunió a nueve parejas, entre ellas, un matrimonio de más de 70 años. Los Tiranarat, quienes ya habían ganado en ediciones anteriores, se impusieron nuevamente al mantener un beso durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, la marca más larga registrada hasta la fecha.

Además de llevarse el título, Ekkachai y Laksana recibieron una placa metálica, dos anillos de diamantes y otro reconocimiento por parte de los Guiness World Records.

Más allá de su origen, besar también se asocia con diversos beneficios para la salud. Andréa Demirjian, autora del libro “Besos: Todo lo que usted siempre quiso saber acerca de uno de los placeres más dulces de la vida”, señala que esta práctica puede contribuir a reducir la presión arterial, aliviar dolores de cabeza y cólicos menstruales, así como favorecer la eliminación de la placa dental.

Asimismo, explica que besar estimula la producción de hormonas relacionadas con el bienestar, puede ayudar a quemar calorías, mejorar la autoestima y activar los músculos faciales. Además, Demirjian indica que puede funcionar como un indicador de compatibilidad en una relación, aunque recomienda no emitir juicios definitivos a partir de un primer beso.