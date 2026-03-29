Vacaciones en pareja: ¿Cómo planificarlas sin conflictos?

“Las vacaciones, con las que muchas personas sueñan durante el resto del año, suelen ser un sinónimo de desconexión y descanso; aunque para algunas parejas representan el inicio de conflictos que pueden hacerles perder la ilusión de pasar ese tiempo juntos”, advierte Silvia Cintrano, psicóloga especialista en Terapia de Pareja del Instituto Centta. Para Cintrano, es poco realista “esperar que las parejas estén de acuerdo con todo, que las decisiones fluyan fácilmente y que puedan llegar a acuerdos sobre sus vacaciones compartidas en la primera conversación”. “Lo más probable es que los distintos gustos, el tiempo disponible o el presupuesto de cada uno generen expectativas muy diferentes que cada integrante quiera cubrir durante las vacaciones”, añade.

Finanzas y preferencias en discusión

Uno de los temas que más genera fricción al planificar unas vacaciones es el presupuesto y el reparto de gastos. “Esto puede resultar conflictivo e incómodo, ya que los miembros de la pareja no siempre cuentan con el mismo nivel adquisitivo ni tienen el mismo interés en invertir en ciertos planes o destinos”, señala Cintrano. Además, “cada persona puede tener preferencias distintas de estilo de vacaciones: playa o montaña, aventura o descanso, solos o con amigos o familiares, visitas culturales o gastronómicas. Todos estos aspectos deben tratarse con cuidado para evitar falsas expectativas y frustraciones futuras”, explica. Otro factor relevante es la familia extensa. “Muchas parejas tienen familiares que viven lejos y a quienes no pueden visitar en el día a día, o con quienes desean pasar parte de sus vacaciones. Por ello, es importante consensuar con antelación qué momentos serán en familia, en pareja o incluso en solitario, para prevenir conflictos cuando llegue el momento”, enfatiza Cintrano. Planificar vacaciones implica cambios logísticos y actividades distintas a la rutina habitual. “Esto representa un reto para toda relación, aunque exista un reparto de responsabilidades más o menos consensuado en la pareja”, aclara.

Del disenso al consenso.

“Ambos miembros deben sentirse partícipes, valorar el esfuerzo del otro y tomar decisiones en equipo”, destaca Cintrano.Un motivo frecuente de conflictos es el equilibrio entre “tiempo juntos versus tiempo individual”. La especialista señala que “decidir cuánto tiempo será compartido y cuánto será personal, según las necesidades de cada integrante, es clave para organizar un plan que satisfaga a ambos”. Disponer de un espacio personal durante las vacaciones para practicar un hobby o actividad satisfactoria no significa rechazar el tiempo compartido; al contrario, fomenta el autocuidado y contribuye al bienestar común.

Decálogo para negociar vacaciones en pareja

Cintrano ofrece recomendaciones para planificar las vacaciones de verano en armonía: 1. Objetivo común: Tener presente que la meta es disfrutar juntos de un espacio de descanso. Ambos deben sentirse partícipes y escuchados. 2. Escucha activa: Prestar atención al punto de vista del otro y responder con propuestas que demuestren comprensión. 3. Negociación: Reconocer las diferencias individuales y buscar puntos en común que fortalezcan la relación. 4. Expresión directa: Evitar que la pareja adivine lo que queremos; comunicar preferencias, necesidades y expectativas de manera clara. 5. Evitar posturas rígidas: La negociación no es una pulseada; buscar consenso y acuerdos de equipo evita conflictos innecesarios. 6. Espacio personal: Incorporar tiempo para gustos y hobbies individuales aumenta el bienestar y mejora los momentos compartidos. 7. Revisar experiencias pasadas: Analizar decisiones de vacaciones anteriores ayuda a identificar fuentes de conflicto y reforzar acuerdos exitosos. 8. Planificación conjunta: Asegurar que ambos participen activamente en la elección de destinos, actividades y presupuesto. 9. Flexibilidad: Estar abierto a adaptaciones durante el viaje, entendiendo que imprevistos pueden surgir. 10. Comunicación constante: Mantener diálogo durante toda la planificación y el viaje garantiza que las expectativas se cumplan y se eviten frustraciones.

Ceder no es perder