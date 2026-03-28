Verano 2026: lo más “chic” y “trendy” en accesorios

La moda veraniega de 2026 se define por la mezcla de estilos y la búsqueda de autenticidad. Los lentes de sol XL con cristales teñidos en tonos naranja, verde y azul se convierten en el detalle imprescindible para un estilo audaz. Los pañuelos se consolidan como accesorios multifuncionales: desde turbantes playeros hasta cinturones improvisados que aportan frescura y dinamismo. Los collares y aritos apuestan por la sencillez con un guiño marino: perlas, conchas y motivos acuáticos evocan la esencia del litoral. El boho chic comienza a quedar atrás, pero no sin antes dejarnos a su protagonista más importante: los maxicollares. Esta propuesta divertida y maximalista celebra el arte del “layering”, apostando por la superposición de collares largos en distintos grosores, colores y materiales, y encontrando la armonía perfecta en la combinación de lo inesperado.

Basta con echar un vistazo a la pasarela de Chanel para confirmar que incluso las casas de moda más clásicas están abrazando esta tendencia, demostrando que el maximalismo también puede ser elegante, actual y absolutamente deseable. Las fajas regresan con fuerza, estilizando vestidos ligeros y aportando un aire bohemio chic. En el terreno del calzado, las sandalias se diversifican: planas con tiras finas para la playa, plataformas cómodas para la ciudad y diseños artesanales que celebran la mezcla cultural.

Las sandalias bordadas y decoradas están de moda también. Cuentas, chaquiras y abalorios encabezan las propuestas de la temporada, transformando cada par en una pieza de impacto y asegurando que tus pies se muevan al ritmo de cada uno de tus pasos. El calzado con lazos estilo griego también es una tendencia. Opta por su versión “nude” para estilizar y alargar visualmente las piernas, o atrévete con modelos en acabados brillantes y flecos para un estilo más “cool”, desenfadado y lleno de actitud. En conjunto, los accesorios del verano 2026 reflejan una moda que celebra la libertad, la versatilidad y la expresión personal. Más que simples complementos, se convierten en símbolos de identidad y en aliados para disfrutar del sol con estilo.