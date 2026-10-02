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Caen “Atrevido” y “Cachorro” en operativo policial

La DAET informó que ambos hombres tendrían el rango de homie dentro de la Pandilla 18. Fueron capturados este viernes en operativos en la Villa Adela y Los Alpes

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