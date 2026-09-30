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“Me arruinaron mi rostro”: don César sobre el ataque de los pitbulls

"Esos perros tienen que sacrificarlos, me arruinaron mi rostro", aseguró don César Chávez, un señor de la tercera edad que sobrevivió de milagro tras ser atacado por tres Pitbull en La Ceiba.

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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