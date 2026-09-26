  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Revelan hacia dónde iba el subinspector asesinado en Gracias

El vehículo, una Toyota Prado, fue interceptado por varios sujetos que abrieron fuego en repetidas ocasiones contra sus ocupantes. Las víctimas murieron dentro del automotor como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos