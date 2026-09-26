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Junto a su madre: así ocurrió el trágico hecho frente a un negocio en SPS

Edwin Salguero fue atacado a balazos en el bulevar del sur, San Pedro Sula, cuando iba a abordar su carro junto a su madre

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 15:09 -
  • Redacción La Prensa
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