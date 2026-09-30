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Capturan a alias “Lagrimita” tras aparecer armado en un video

Fernando “N”, alias “Lagrimita”, de 35 años, fue capturado en El Jocotillo, Villa Canales, tras circular un video en redes donde aparece amenazando con un arma.

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
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