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Periodista quiso opacar triunfo de Honduras y Yanuario Paz lo puso quieto

El histórico triunfo de Honduras sobre Jamaica provocó un picante debate en la televisión centroamericana.

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 15:09 -
  • Redacción La Prensa
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