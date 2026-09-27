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Xavi Hernández logra su primer triunfo bajo el mando de Países Bajos

La naranja mecanica logra sus primer tres puntos tras empatar el pasado fin de semana contra Alemania.

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
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