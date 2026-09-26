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Molina responde a críticas tras derrota de Honduras ante Surinam

La Selección de Honduras cayó 2-3 ante Surinam en la Liga de Naciones de Concacaf. Molina respondió a las críticas y explicó qué falló en el partido.

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
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