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Noruega, con doblete de Haaland, triunfa ante Dinamarca en Nations League

"Los Vikingos" vencieron por 3-2 a Dinamarca en la primera jornada de la UEFA Nations League.

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 15:09 -
  • Redacción La Prensa
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