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Alenis Vargas habla del problema que tuvo para llegar a Honduras

El jugador del Manisa FK de Turquía arribó la noche de este martes al país tras el inconveniente sufrido y su regreso a la Selección.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 19:09 -
  • Redacción La Prensa
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