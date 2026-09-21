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Molina explica por qué no convoca jugadores del Marathón a la selección de Honduras

La ausencia de jugadores del Marathón en la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras ha generado comentarios entre los aficionados.

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
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