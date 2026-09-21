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Zonas de Honduras sin luz el 22 de septiembre
hace 2 min
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Deportes
Molina explica por qué no convoca jugadores del Marathón a la selección de Honduras
La ausencia de jugadores del Marathón en la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras ha generado comentarios entre los aficionados.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 17:09
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Redacción La Prensa
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