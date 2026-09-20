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Joseph Rosales manda advertencia sobre Surinam y responde a la decisión de Najar

El zurdo fue el primer legionario en arribar este domingo a Honduras para incorporarse a la Selección Nacional y ya tiene claro el reto que le espera a la Bicolor en la Liga de Naciones de Concacaf.

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 15:31 -
  • Redacción La Prensa
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