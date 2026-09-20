  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

David Ruiz explica inconveniente para llegar a Honduras y charla con Messi

El centrocampista ya se encuentra en Honduras para incorporarse a la Selección Nacional de cara a los próximos compromisos de la Bicolor.

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos