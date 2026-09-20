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Olimpia no tuvo piedad: goleó al Independiente y vuelve a celebrar en la Liga

El León encaminó la victoria desde la primera mitad y terminó sentenciando el encuentro con una goleada que le permite llegar a 17 puntos.

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 19:09 -
  • Redacción La Prensa
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