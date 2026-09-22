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Promesa de "Yio" Puerto a Honduras y su opinión sobre método de Molina

El joven atacante habló de su compromiso con Honduras y dejó clara su disposición para asumir la responsabilidad cuando el técnico José Francisco Molina lo requiera.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 17:35 -
  • Redacción La Prensa
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