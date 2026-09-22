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Arriaga compara a Dereck con crack del Barça y recuerda la eliminación de la H

El volante del AEK de Atenas envió un mensaje a los jugadores de Marathón, quienes no fueron tomados en cuenta en esta convocatoria.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 08:09 -
  • Redacción La Prensa
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