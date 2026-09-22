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Alejandro Reyes revela su sueño con Honduras y deja: "Traté de no bajar los brazos"

El jugador de Motagua se refirió a su momento con el club, el nuevo llamado con Molina y deja mensaje a la afición catracha.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
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