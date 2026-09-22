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Jonathan Rubio habla de su regreso a la Selección y sorprende: "No fui tomado en cuenta"

El jugador del Petro de Luanda de Angola retornó a la Selección de Honduras, habló del proceso anterior y el llamado con Molina.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 16:57 -
  • Redacción La Prensa
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