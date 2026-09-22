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Federación señala problema de legionario para llegar a Honduras y tema de Nixon

La Selección de Honduras afina los últimos detalles para sus próximos compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 16:56 -
  • Redacción La Prensa
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