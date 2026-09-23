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Zonas de Honduras sin luz el 23 de septiembre: consulta la lista
hace 2 min
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Deportes
'Choco' Lozano entrena con Olimpia y conversa con Noel Valladares
El delantero hondureño fue visto durante el entrenamiento del equipo albo, donde también conversó con Noel Valladares.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 11:09
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Redacción La Prensa
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