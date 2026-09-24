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Dubón sigue imparable: así fue batazo de la victoria a los Bravos de Atlanta

Mauricio Dubón bateó un sencillo decisivo, DaShawn Keirsey Jr. anotó y le dio la victoria a los Bravos en la parte baja de la décima entrada

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 09:09 -
  • Redacción La Prensa
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