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Dereck Moncada marca el primer gol oficial de Honduras en la era de José Molina

El hijo mayor de Maynor Figueroa anotó el gol del empate transitorio de la Bicolor contra Surinam en la primera jornada de la Nations League.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 19:09 -
  • Redacción La Prensa
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