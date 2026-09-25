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¡Llegó la Selección de Honduras! Ya está en el estadio

La Selección de Honduras arribó al estadio para disputar su debut ante Surinam en la Nations League. Así fue la llegada de la Bicolor previo al encuentro.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 18:23 -
  • Redacción La Prensa
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