  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Curazao le remontó un 3-0 a Costa Rica y le ganó 3-4 en la Nations League

Costa Rica lo empezó ganando por 3-0 y todo era fiesta, pero en el segundo tiempo Curazao remontó marcando cuatro goles en media hora para ganar 3-4 en el estadio Ricardo Saprissa en el debut de la Liga de Naciones de Concacaf.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 13:02 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos