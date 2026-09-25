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Aficionados eligen al mejor jugador de la Selección de Honduras

Se les preguntó a los aficionados quién consideran que es actualmente el mejor jugador de la Selección de Honduras. Estas fueron sus respuestas.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
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