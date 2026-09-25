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Honduras no pudo: sufre batacazo en su debut en Nations League

La Bicolor cayó por 2-3 ante Surinam en su debut en la Nations League de Concacaf.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 20:09 -
  • Redacción La Prensa
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