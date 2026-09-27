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Rambo de León y su dardo a la Bicolor: "A veces es bueno agarrarse a trompadas"

El exjugador habló antes del duelo ante Jamaica y lanzó un fuerte mensaje a los jugadores de Honduras para cambiar la mentalidad.

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
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