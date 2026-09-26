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Zonas de Honduras sin luz el 27 de septiembre: consulta la lista
hace 2 min
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Deportes
España derrota a Inglaterra y marca territorio en la UEFA Nations League
La campeona del mundo remontó en Wembley por 2-3 contra Inglaterra con gol final de Mikel Oyarzabal en la primera jornada de la UEFA Nations League.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 16:09
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Redacción La Prensa
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