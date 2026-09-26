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España derrota a Inglaterra y marca territorio en la UEFA Nations League

La campeona del mundo remontó en Wembley por 2-3 contra Inglaterra con gol final de Mikel Oyarzabal en la primera jornada de la UEFA Nations League.

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción La Prensa
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