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Kervin responde a críticas contra Honduras: “No hemos matado a nadie”

El mediocampista no esquivó las críticas luego de la dolorosa derrota 2-3 de Honduras ante Surinam en la Liga de Naciones de Concacaf.”

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción La Prensa
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