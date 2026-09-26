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Francis habla de la lesión de Dereck y defiende el trabajo de Molina: "Es parte del proceso"

El Director Deportivo de la H se mostró autocrítico y dejó claro que es un proceso que requiere tiempo.

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 15:09 -
  • Redacción La Prensa
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