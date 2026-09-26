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Croacia, con golazo de Modric, vence a República Checa en la Nations League

Luka Modric marcó el primer gol para abrir el camino del triunfo de Croacia 1-2 contra los checos en la primera jornada de la UEFA Nations League.

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción La Prensa
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