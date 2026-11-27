San Pedro Sula, Honduras

El debate sobre las reformas penales contra maras y pandillas en Honduras dejó al descubierto una contradicción: mientras el Congreso Nacional endurecía las sanciones contra el crimen organizado, políticos y funcionarios ofrecían explicaciones incompletas sobre las leyes y cifras de violencia que no siempre coincidían con los registros oficiales. Entre la aprobación de las reformas, el 27 de octubre de 2026, y sus primeras semanas de aplicación en noviembre, EH Verifica realizó diez verificaciones a declaraciones de siete figuras públicas. Los resultados identificaron afirmaciones falsas, engañosas, inexactas y verdades a medias sobre responsabilidad penal adolescente, detenciones, asociación terrorista, declaratorias de territorios de alto riesgo, presupuestos de seguridad y homicidios. Más allá de los errores individuales, los fact-checks muestran dos tendencias: la simplificación de disposiciones legales para sostener argumentos políticos y la presentación de estadísticas que favorecen determinadas interpretaciones de la seguridad nacional. El fenómeno no se limitó a una fuerza política. Involucró a políticos del Partido Nacional y Libertad y Refundación (Libre), además de funcionarios del Ejecutivo, en un momento en que la ciudadanía necesitaba información precisa para comprender los cambios introducidos por las reformas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Una misma ley, distintas versiones políticas

La responsabilidad penal adolescente fue uno de los asuntos donde las declaraciones evidenciaron mayores contradicciones. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que los menores de edad únicamente pueden recibir condenas máximas de ocho años, independientemente del delito cometido. Sin embargo, ese límite corresponde exclusivamente a adolescentes de 16 y 17 años. Para quienes tienen entre 14 y 15 años, la sanción máxima es de cinco años; para los de 12 y 13, de tres, según el artículo 205 del Código de la Niñez y la Adolescencia. El diputado nacionalista Kilvett Bertrand afirmó que los adolescentes pueden ser sancionados con cárcel desde los 12 años, pero omitió que el sistema de justicia juvenil contempla medidas alternativas y establece el internamiento como una sanción excepcional. Desde Libre, Rafael Sarmiento defendió los 18 años como edad punible, sin distinguir entre la responsabilidad penal ordinaria, aplicable a partir de esa edad, y el régimen especializado que permite sancionar a adolescentes desde los 12 años. Las tres afirmaciones muestran cómo posiciones políticas diferentes pueden presentar versiones incompletas de una misma legislación. Mientras unos concentraron sus argumentos en la posibilidad de encarcelar adolescentes, otro situó la responsabilidad penal únicamente a partir de los 18 años. En ambos enfoques quedaron relegadas las particularidades del sistema juvenil, diseñado para establecer responsabilidades mediante sanciones diferenciadas y medidas de reinserción. Las interpretaciones incorrectas de la legislación también se extendieron al delito de asociación terrorista. El expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, afirmó que las reformas al Código Penal fueron aprobadas para declarar terroristas a quienes participen en manifestaciones . Sin embargo, el numeral 5 del artículo 587 establece condiciones adicionales, como el empleo de violencia, amenazas, intimidación o coerción con fines de control territorial, económico o social en favor de una asociación terrorista, sus integrantes u otras personas.

Las cifras, al servicio de discursos contrapuestos

Las estadísticas de homicidios también fueron utilizadas para describir escenarios que no correspondían plenamente con los registros oficiales. El diputado de Libre Germán Altamirano afirmó que Honduras experimentaba un repunte de homicidios durante los primeros diez meses de 2026. Sin embargo, hasta el 27 de octubre, el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) registraba una disminución del 0.75% frente al mismo período de 2025. En contraste, el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que los homicidios habían disminuido un 38% durante los primeros siete días de noviembre. Los registros oficiales de Sepol mostraban una reducción del 30.91%. La secretaria de Derechos Humanos, Leda Pagán, también presentó porcentajes superiores a los oficiales: habló de reducciones del 17% en octubre y del 30% en noviembre, frente al 8.88% y 23.58% que reflejaban las estadísticas examinadas. Las declaraciones revelan una diferencia significativa en la manera de presentar la violencia: mientras Altamirano describió un deterioro que no respaldaban los datos acumulados, Velásquez y Pagán exageraron disminuciones que efectivamente se habían producido. La consecuencia es que un mismo fenómeno, la evolución de los homicidios, terminó expuesto a interpretaciones contradictorias basadas en cifras incorrectas. Además, las reducciones registradas durante noviembre no constituyen evidencia suficiente para atribuir resultados a las reformas penales, cuya entrada en vigencia fue anunciada oficialmente el 3 de noviembre.

Las cifras, al servicio de discursos contrapuestos