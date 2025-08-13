Rashid Mejía no amenazó a ciudadanos con cuchillo: foto fue sacada de contexto

San Pedro Sula, Honduras

​​​​​En redes sociales circula una imagen del candidato a diputado por el Partido Liberal, Rashid Mejía, portando un cuchillo en la vía pública. Usuarios aseguran que amenazó a ciudadanos que no comparten su ideología política. Sin embargo, esta afirmación es falsa. La imagen corresponde a un video donde Mejía corta una pancarta dirigida contra los líderes de las Iglesias Evangélica y Católica, Gerardo Irías y José Vicente Nácher. En ningún momento se observa que amenace a alguien con el arma blanca. “Rashid Mejía, con cuchillo en mano, amenazó a ciudadanos que no piensan como él. ¡Ellos son los violentos!”, dice la publicación de X difundida el 12 de agosto de 2025, con más de 17,000 visualizaciones.

Ese mismo día, Mejía retiró una manta colocada en un puente, que contenía un mensaje crítico hacia ambos líderes religiosos, quienes convocaron a una caminata por la paz y la democracia el 16 de agosto. Según explicó el político, lo hizo porque consideró el mensaje irrespetuoso y divisivo previo a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

Sacado de contexto

LA PRENSA Verifica realizó una búsqueda inversa con Google Lens, que condujo a una nota publicada por Proceso Digital el 13 de agosto de 2025 titulada textualmente: “Rashid Mejía denuncia que vehículo del Gobierno secuestró manta en rechazo a caminata de iglesias”. La pieza periodística asegura que Mejía explicó que mientras estaba en el lugar, un vehículo tipo pick-up, supuestamente perteneciente al Estado, llegó al lugar con tres personas a bordo, quienes se llevaron la pancarta. Al revisar las redes sociales de Mejía, se encontró en su cuenta de X un video completo de la escena, publicado el 12 de agosto, en el que se observa al candidato conversando brevemente con otra persona previo a llevarse la pancarta, sin que se registren amenazas o actos de violencia.