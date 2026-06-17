No es un video del choque de helicópteros en Brasil en el que murieron el youtuber Gaspi y el músico Oliver Tree es malasia en 2024

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales un video que muestra la colisión entre dos helicópteros y que es presentado como si correspondiera al accidente ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, en el que murieron el youtuber Gaspi y el músico Oliver Tree.
Sin embargo, la afirmación es falsa. La secuencia no fue grabada en Brasil ni corresponde a un accidente en Río de Janeiro. El video muestra un accidente aéreo ocurrido en Malasia, en abril de 2024.
“Más imágenes: Este es el momento en que cayó uno de los helicópteros en Brasil”, dice literalmente una entrada en Facebook que ha sido difundida el 14 de junio.
El domingo 14 de junio de 2026 se reportó una colisión entre dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, Brasil, que dejó seis personas muertas.
Entre las víctimas estaban el youtuber argentino Gaspi, el músico estadounidense Oliver Tree, el cineasta argentino Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza, quienes viajaban en una de las aeronaves. En el segundo helicóptero iba el piloto Charles Marsillac, quien también falleció.
Según reportes, las aeronaves impactaron contra el estacionamiento de un concesionario de vehículos, lo que provocó un incendio que afectó a cerca de 20 automóviles. Hasta la fecha, la causa del siniestro sigue bajo investigación.
Video de Malasia
Una búsqueda inversa en Google Lens, realizada con un fotograma clave del video, permitió comprobar que la secuencia no fue grabada en Brasil ni corresponde a ese accidente. En realidad, el video circula desde abril de 2024 y muestra un hecho distinto ocurrido en Malasia.
Según reportes de medios internacionales como Infobae, el 23 de abril de 2024, dos helicópteros de la Marina Real de Malasia colisionaron en pleno vuelo durante un ensayo para el desfile naval por el 90° aniversario de la institución.
El accidente ocurrió en la base naval de Lumut, en el estado de Perak.
Asimismo, una búsqueda en Google con las palabras clave “colisión + helicópteros + Malasia + abril de 2024” condujo a publicaciones de varios medios internacionales (1, 2, 3) que desmienten que el clip corresponda a una colisión en Río de Janeiro, Brasil, o que esté relacionado con la muerte del youtuber Gaspi y el músico Oliver Tree.
Por lo tanto, el video de la colisión de helicópteros atribuido a la muerte de Gaspi y Oliver Tree no fue grabado en Brasil, sino en Malasia, en 2024.