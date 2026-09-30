Tomás Zambrano afirma que el diésel costaría más de L200 sin subsidio, pero sin el apoyo de esta semana habría costado L159.27

San Pedro Sula, Honduras
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que el galón de diésel, que desde el 28 de septiembre de 2026 tiene un precio de 153.53 lempiras, tendría un valor superior a los 200 lempiras si no contara con el subsidio aplicado por el Gobierno.
“El incremento de esta semana se subsidió el 70% del galón de combustible de diésel, que está llegando a 153 lempiras hoy; si no tuviera el apoyo del subsidio, andaría en más de 200 lempiras el valor”, afirmó (a partir del segundo 24).
La afirmación es engañosa porque mezcla un dato correcto con uno incorrecto. Es correcto que, desde el 28 de septiembre, el Gobierno cubre el 70% del incremento subsidiable; sin embargo, el apoyo aplicado esa semana fue de 5.74 lempiras, por lo que, sin ese monto, el galón habría costado 159.27 lempiras.
Además, según expertos, no es metodológicamente correcto sumar los subsidios de semanas anteriores al precio actual, pues durante 2026 también hubo rebajas que modificaron el precio del diésel y a las que no se les aplicó subsidio.
LA PRENSA Verifica consultó a Zambrano sobre su aseveración, pero hasta el cierre de esta verificación no obtuvo respuesta.
Subsidio del 70%
Los datos de la Secretaría de Energía (SEN) confirman que el apoyo económico temporal aumentó del 65% al 70% para la gasolina regular y el diésel desde el lunes 28 de septiembre.
Este porcentaje no significa que el Gobierno cubra el 70% del precio total del galón de diésel. El apoyo se aplica sobre el incremento que corresponde trasladar al consumidor dentro de la estructura semanal de precios.
También es correcto el precio mencionado por Zambrano. Según la estructura divulgada por la SEN, desde el 28 de septiembre el galón de diésel cuesta 153.53 lempiras en Tegucigalpa, después de registrar un incremento de 2.43 lempiras respecto a la semana anterior.
Subsidio al incremento, no al precio
Para sostener que el diésel costaría más de 200 lempiras sería necesario sumar al precio actual distintos apoyos económicos aplicados durante semanas anteriores. Sin embargo, esa operación no permite determinar cuánto costaría actualmente el galón sin subsidio.
Los precios de los combustibles en Honduras se modifican semanalmente de acuerdo con las estructuras publicadas por la SEN. Esto significa que cada nuevo precio parte de la evolución acumulada de las variaciones anteriores, que pueden ser tanto aumentos como disminuciones.
Durante 2026, el diésel no solamente ha experimentado incrementos que recibieron subsidios. Los registros de la SEN muestran rebajas durante el año en las que no se aplicaron subsidios. Entre el 11 de mayo y el 13 de julio se registraron nueve reducciones en el precio del diésel en Tegucigalpa.
En ese sentido, el economista Henry Rodríguez explicó a EH Verifica que el subsidio no constituye un monto que se acumule automáticamente semana tras semana sobre el precio vigente en bomba; por lo tanto, no es metodológicamente correcto sumarlo o restarlo de la misma manera.
“No, el subsidio se aplica por cada pedido. Cuando la persona compra en bomba, el Gobierno sacrifica ingresos; el diésel por ejemplo, se subsidia únicamente con el 70%, pero del incremento, no del precio total”, aclaró.
Por su parte, la economista Liliana Castillo expuso que agregar los apoyos económicos aplicados durante diferentes semanas a los precios vigentes desde el 28 de septiembre produciría un escenario hipotético que no representa la estructura actual del precio.
“Esto es debido a que entre semanas los precios varían de diferentes formas, inclusive algunas semanas ha aumentado y otras ha disminuido”, puntualizó.
Según el registro de las estructuras semanales recopiladas por EH Verifica, entre el 9 de marzo y el 28 de septiembre de 2026 los subsidios aplicados al galón de diésel suman 86.93 lempiras.
Para esa semana, el apoyo económico temporal aplicado al diésel fue de 5.74 lempiras por galón. Esto significa que, si únicamente se elimina el apoyo correspondiente a esa estructura, el precio habría sido de 159.27 lempiras por galón.
Sin embargo, este cálculo corresponde únicamente a la estructura vigente desde el 28 de septiembre. Los 5.74 lempiras corresponden al apoyo de esa semana, mientras que los 86.93 lempiras representan la suma de los subsidios registrados durante varios meses.
Por lo tanto, la afirmación de Tomás Zambrano es engañosa.